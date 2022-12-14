Исследование: 10% казанцев не нравится, когда их коллега по работе берет отпуск в конце декабря

10% казанцев с негативом воспринимают новость о том, что их коллега по работе уходит в отпуск в конце декабря. 27%, напротив, радуются за сослуживца и с позитивом относятся к такому решению коллеги. Еще 57% признаются, что им безразлично, когда их сослуживец возьмет отпуск. Такие данные приводят результаты опроса SuperJob, в котором участвовали трудоустроенные граждане во всех округах России.

Помимо этого исследование показало, что особенно негативно предновогодние отпуска коллег воспринимают налоговики, бухгалтеры, продавцы, логисты, кассиры, а также директора предприятий и руководители отделов.

Также выяснилось, что 9% казанцев, работающих по фиксированному графику, стараются продлить новогодние каникулы с помощью отгулов и отпусков. Не хотят продлевать праздничный отдых 78% респондентов. 13% — не знают точного ответа на этот вопрос.

Фото: pxhere.com

Напомним, что 10 декабря сервис SuperJob выяснил, что 3 из 10 казанцев рассчитывают получить годовую премию. В результате исследования также выяснилось, что каждая третья компания (34%) планирует выплачивать премии своим сотрудникам по итогам года.

11 декабря этот же сервис в результате опроса узнал, что россияне стали больше любить Новый год.

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Антон Гаврилов