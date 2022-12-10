Исследование: 3 из 10 казанцев ждут премию за год

3 из 10 казанцев рассчитывают на выплату годовой премии. Об этом стало известно в результате исследования сервиса SuperJob.

Исследование показало, что каждая третья компания (34%) планирует выплачивать премии своим сотрудникам по итогам года. 21% компаний наградит бонусами каждого работника. Еще 13% сделают это выборочно, обращая внимание на результаты работы.

Опрос также показал, что 29% работодателей не планируют выплачивать премии. В 37% организаций вопрос о выплате бонусов пока открыт.

Кроме этого, исследование показало, что 31% сотрудников рассчитывают получить премию в этом году. Не надеются на получение бонуса — 58%. Еще 34% от общего числа опрошенных сообщили, что в их компаниях не предусмотрены выплаты годовых премий. 15% — не ждут премию в связи с финансово-экономическим положением компании, 9% не рассчитывают на бонусы по другой причине.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов