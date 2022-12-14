Татарстан увеличил траты на развитие зарядной инфраструктуры почти на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Почти на 20% увеличили объем финансирования государственной программы по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в Татарстане. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Финансирование выросло с почти 267,5 млн рублей до 322,6 млн рублей. Увеличился объем вложений из федерального бюджета — с 262,2 млн рублей до 317,4 млн рублей. Из внебюджетных источников планируют привлечь еще 5,2 млн. Средств из республиканского бюджета Татарстан выделять не будет.

Финансирование увеличили в связи с уточнением бюджета программы на будущий год. В этом году на эти цели потратили почти 267,5 млн рублей, в 2023-м планируют потратить 55,2 млн рублей. На 2024-й финансирование еще не определено. Суммы средств будут уточняться каждый год.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В ноябре стало известно, что в Татарстане планируют увеличить финансирование программы по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей на 55,2 млн рублей. Уточнялось, что к 2024 году на территории Татарстана появится не менее 194 объектов зарядной инфраструктуры (ранее сообщалось о 174 объектах).

В начале октября премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому застройщики должны устанавливать зарядную сервисную инфраструктуру для электротранспорта. Электрозаправки должны быть возле жилых помещений, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети.



В Татарстане формируется новый технологичный рынок — зарядных станций для электромобилей. Интерес к нему со стороны инвесторов возрос после принятия республикой программы развития зарядной инфраструктуры. Стимулируют его и федеральные субсидии, которые выделяются на установку отечественных зарядных станций. Кто в республике сделал ставку на «зеленые» технологии — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Маргарита Головатенко