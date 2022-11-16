На развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в Татарстане выделят еще 55 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Татарстане планируют увеличить финансирование программы по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей на 55,2 млн рублей. Соответствующий проект постановления внесен Министерством промышленности и торговли республики.

Согласно документу, средства на данную цель выделят из федерального бюджета. Таким образом, финансирование программы увеличится с 267,4 млн до 322,6 млн рублей.

Кроме того, говорится, что к 2024 году на территории Татарстана появится не менее 194 объектов зарядной инфраструктуры (ранее сообщалось о 174 объектах).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане до конца текущего года должны появиться девяносто пять зарядных станций для электротранспорта. Сейчас в республике функционируют порядка 130 таких станций.

Сейчас на территории республики расположено 60 быстрых зарядных станций, 70 — медленных. До конца года планируется установка еще 95 станций быстрой зарядки. В республике насчитывается порядка 300 электротранспортных средств.



В начале октября премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому застройщики должны устанавливать зарядную сервисную инфраструктуру для электротранспорта. Электрозаправки должны быть возле жилых помещений, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети.



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Максим Кокунин