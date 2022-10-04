В Татарстане застройщиков обязали устанавливать зарядки для электромобилей возле зданий

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Татарстане застройщики должны устанавливать зарядную сервисную инфраструктуру для электротранспорта. Постановление кабмина республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Устройство зарядной инфраструктуры для электромобилей необходимо предусматривать при строительстве и реконструкции домов. Электрозаправки должны быть возле жилых помещений, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети.

Фото: realnoevremya.ru

Также застройщикам рекомендовано предусматривать парковочные места для электромобилей, оборудованные соответствующей инфраструктурой, — их должно быть не менее 5% от общего числа мест.

В конце июня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому предприниматели смогут получить субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой зарядки для электроавтомобилей. Выплаты будут выделять из республиканского бюджета.



Напомним, во втором квартале 2022 года в Татарстане продажи электромобилей с пробегом выросли на 141,67% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя стоимость таких электрокаров в республике достигает почти 1,2 миллиона рублей.

Самой продаваемой моделью оказалась Nissan Leaf. На ее долю пришлось 51,72% от всех проданных в Татарстане за апрель — июнь электромобилей с пробегом. Средняя цена машины — 650 тысяч рублей.

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Татьяна Леухина