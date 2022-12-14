«Татнефть» приступила к согласованию сделки по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres

ПАО «Татнефть» приступила к согласованию сделки по покупке шинного бизнеса Nokian Tyres в России — соответствующее ходатайство поступило в ФАС. Шины Nokian сейчас продолжает выпускать завод финского концерна в Ленобласти, однако «дочки» уже подали заявки на регистрацию новых товарных знаков Ikonan, Ikon, Ivanor и Torsten.



Ходатайства поступили о приобретении «Татнефтью» 100% ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина» у компании Nokian Tyres. Ожидаемая цена сделки «Татнефти» с финской компанией по продаже своего бизнеса в РФ составит около €400 млн, сообщает «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

О продаже Nokian Tyres бизнеса «Татнефти» стало известно в конце октября. «Татнефть» выпускала шины под брендом Kama Tyres, но после введения санкций ЕС против шинных предприятий нефтекомпания продала бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу». Но это не значит, что «Татнефть» выходит из бизнеса. СМИ сообщали, что структуры претендуют на покупку шинного завода финского производителя Nokian Tyres в Ленинградской области.

В начале декабря «Реальное время» выяснило, что финская компания — производитель шин хочет найти регионального представителя в Казани. Кандидат должен отвечать на только за Татарстан, но и за соседнюю Чувашию.

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Маргарита Головатенко