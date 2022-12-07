Компания Nokian Tyres ищет регионального представителя в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Финская компания-производитель шин Nokian Tyres хочет найти регионального представителя в Казани, выяснило «Реальное время». Кандидат должен отвечать на только за Татарстан, но и за соседнюю Чувашию.

В обязанности представителя входит контроль за наличием продукции в точках продаж, поддержание деловых взаимоотношений с клиентами, участие в маркетинговых мероприятиях. Также он должен контролировать соблюдение ценовой политикой компании в розничном секторе.

Nokian Tyres ищет соискателя с высшим образованием, опытом активных продаж, с водительским стажем от трех лет. Также кандидат должен быть готов к командировкам — они составят 70% его рабочего времени.

Также новому сотруднику обещают предоставить корпоративный автомобиль, медицинское страхование и мобильную связь. Предусмотрено обучение.

Nokian Tyres работает на российском рынке с 2005 года. На 2021 год 80% шин для легковых автомобилей компания производила на территории России. Летом 2022 года руководство фирмы объявило об уходе из страны.

В конце октября стало известно, что Nokian Tyres подписала с «Татнефтью» соглашение о продаже своих российских предприятий. Ориентировочная сумма сделки составила 400 миллионов евро.

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Айрат Назипов