Опрос: 6,7% россиян поедут праздновать Новый год в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казань на Новый год планируют отправиться 6,7% опрошенных россиян. Об этом стало известно в результате опроса сервиса путешествий OneTwoTrip, сообщает «Газета.Ru».

Аналитики выяснили, что 53,8% россиян предпочитают проводить новогоднюю ночь дома, а 20,8% респондентов такую традицию не соблюдают. Еще 8% едут праздновать Новый год в другой город, а 4,8% опрошенных предпочитают выезжать на природу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо этого, исследование показало, что большинство респондентов (84,7%) уверены, что новогодние праздники — лучшее время для путешествий.

Согласно другому исследованию, треть казанцев (32%) хотят получить в подарок на Новый год гаджеты. Треть желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию.



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Антон Гаврилов