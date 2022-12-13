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Путин поручил доложить о популяризации у молодежи современных знаний

11:21, 13.12.2022
Путин поручил доложить о популяризации у молодежи современных знаний
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая доложить о работе по популяризации у молодежи современных научных знаний.

— Разработать механизмы популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России, — сказано в указе.

Ответственными за исполнение поручения российского лидера назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, президент РАН Геннадий Красников, глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, помощник президента Владимир Мединский, а также гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Фото: kremlin.ru

Также российский лидер заявил, что необходимо заняться популяризацией героев российского фольклора и истории, которые отвечают традиционным ценностям.

20 апреля Путин поддержал идею о введении занятий по историческому просвещению в школах. Помимо этого он одобрил инициативу, согласно которой в образовательных учреждениях будут поднимать флаг и исполнять гимн государства.

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Антон Гаврилов
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