Путин поручил доложить о популяризации у молодежи современных знаний
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая доложить о работе по популяризации у молодежи современных научных знаний.
— Разработать механизмы популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России, — сказано в указе.
Ответственными за исполнение поручения российского лидера назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, президент РАН Геннадий Красников, глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, помощник президента Владимир Мединский, а также гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Также российский лидер заявил, что необходимо заняться популяризацией героев российского фольклора и истории, которые отвечают традиционным ценностям.
20 апреля Путин поддержал идею о введении занятий по историческому просвещению в школах. Помимо этого он одобрил инициативу, согласно которой в образовательных учреждениях будут поднимать флаг и исполнять гимн государства.
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