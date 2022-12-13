Казанцы опровергли заявление мэрии: у 80% участников опроса «Реального времени» дворы завалены снегом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

90% — по словам властей, 19% — по словам жителей

Утром 12 декабря после двухдневного снегопада казанские власти отчитались о работе по борьбе со стихией. Рассказали о том, что за выходные в городе выпало две трети месячной нормы осадков, общественный транспорт ездил медленнее, застревая на «несвоевременно расчищенных» остановках, а также заявили, что к утру новой рабочей недели «пробиты» пешеходные дорожки почти в 90% дворов.

«Реальное время» решило выяснить, насколько отчет чиновников совпадает с реальностью, и запустило опрос на сайте и в социальных сетях. Его результаты противоречат официальным данным, представленным казанскими властями.

Из 164 человек, принявших участие в нашем опросе, 133 (81%) на вопрос, очистили ли их двор от последствий снегопада, ответили отрицательно. Об очищенных дворах, соответственно, сообщили 19%, или 31 респондент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Получается, что снежная картина утра 12 декабря, представленная казанскими властями на «деловом понедельнике», была далека от реального положения дел. Пешеходные дорожки, которые, по их словам, «пробили», в своих дворах, выйдя утром на работу, увидели далеко не все.

В комментариях к опросу казанцы оставили несколько жалоб. Один из читателей «Реального времени» сообщил, что во дворе по улице Адоратского, 42-44 «четвертый день нет трактора» — снега так много, что он парализовал движение транспорта.

Однако находятся и те, кто рад неочищенным дворам. Плюс в заснеженной территории они видят в том, что сугробы — преграда для движения автомобилей, которые своими выхлопами загрязняют воздух. Однако это довольно спорный аргумент, поскольку на машинах передвигаются и экстренные службы, а значит есть вероятность, что они могут опоздать на вызов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пока автомобилисты жалуются на неочищенные проезды во дворах, власти высказывают недовольство водителями. Оставленные машины мешают работе снегоуборочной техники:

— Большое количество машин во дворах в выходные осложнило работу техники. Поэтому утром было много застрявших в снегу автомобилей горожан. Снегопад не привел к повреждениям кровли, обрушениям козырьков балконов, не было зафиксировано обрывов линий электропередач, падения деревьев, — сообщил в понедельник замруководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.



Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Казани за два дня выпало 64% месячной нормы осадков

В Гидрометцентре объяснили снегопады тем, что в выходные Татарстан находился под влиянием атмосферных фронтов активного юго-западного циклона. В западных районах республики за выходные выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы.

В Казани за субботу и воскресенье выпало 32 мм осадков — 64% месячной нормы. По данным метеостанции «Казань», высота снежного покрова в городе увеличилась на 25 см.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ближайшие дни снегопадов не ожидается, сообщили накануне в Гидрометцентра Татарстана. Однако погода начнет ухудшаться в выходные. В субботу, 17 декабря, прогнозируются «существенные осадки», местами метели и сильный ветер. Температура воздуха повысится «до слабоотрицательных значений».



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Татьяна Демина