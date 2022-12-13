Новости общества

13:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанцы опровергли заявление мэрии: у 80% участников опроса «Реального времени» дворы завалены снегом

12:00, 13.12.2022 3
Казанцы опровергли заявление мэрии: у 80% участников опроса «Реального времени» дворы завалены снегом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

90% — по словам властей, 19% — по словам жителей

Утром 12 декабря после двухдневного снегопада казанские власти отчитались о работе по борьбе со стихией. Рассказали о том, что за выходные в городе выпало две трети месячной нормы осадков, общественный транспорт ездил медленнее, застревая на «несвоевременно расчищенных» остановках, а также заявили, что к утру новой рабочей недели «пробиты» пешеходные дорожки почти в 90% дворов.

«Реальное время» решило выяснить, насколько отчет чиновников совпадает с реальностью, и запустило опрос на сайте и в социальных сетях. Его результаты противоречат официальным данным, представленным казанскими властями.

Из 164 человек, принявших участие в нашем опросе, 133 (81%) на вопрос, очистили ли их двор от последствий снегопада, ответили отрицательно. Об очищенных дворах, соответственно, сообщили 19%, или 31 респондент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Получается, что снежная картина утра 12 декабря, представленная казанскими властями на «деловом понедельнике», была далека от реального положения дел. Пешеходные дорожки, которые, по их словам, «пробили», в своих дворах, выйдя утром на работу, увидели далеко не все.

В комментариях к опросу казанцы оставили несколько жалоб. Один из читателей «Реального времени» сообщил, что во дворе по улице Адоратского, 42-44 «четвертый день нет трактора» — снега так много, что он парализовал движение транспорта.

Однако находятся и те, кто рад неочищенным дворам. Плюс в заснеженной территории они видят в том, что сугробы — преграда для движения автомобилей, которые своими выхлопами загрязняют воздух. Однако это довольно спорный аргумент, поскольку на машинах передвигаются и экстренные службы, а значит есть вероятность, что они могут опоздать на вызов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пока автомобилисты жалуются на неочищенные проезды во дворах, власти высказывают недовольство водителями. Оставленные машины мешают работе снегоуборочной техники:

— Большое количество машин во дворах в выходные осложнило работу техники. Поэтому утром было много застрявших в снегу автомобилей горожан. Снегопад не привел к повреждениям кровли, обрушениям козырьков балконов, не было зафиксировано обрывов линий электропередач, падения деревьев, — сообщил в понедельник замруководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Казани за два дня выпало 64% месячной нормы осадков

В Гидрометцентре объяснили снегопады тем, что в выходные Татарстан находился под влиянием атмосферных фронтов активного юго-западного циклона. В западных районах республики за выходные выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы.

В Казани за субботу и воскресенье выпало 32 мм осадков — 64% месячной нормы. По данным метеостанции «Казань», высота снежного покрова в городе увеличилась на 25 см.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ближайшие дни снегопадов не ожидается, сообщили накануне в Гидрометцентра Татарстана. Однако погода начнет ухудшаться в выходные. В субботу, 17 декабря, прогнозируются «существенные осадки», местами метели и сильный ветер. Температура воздуха повысится «до слабоотрицательных значений».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:29
    Во дворах тропинки протоптаны ногами жителей, а куда денешься. Следует осознавать, что мы живем в таком регионе, где зимой выпадает много снега и что человек далеко не повелитель природы. Как люди в старину жили? Ходили валенках и не стонали ))) Важно, чтобы мэрия обеспечивала очистку от снега дорог
    Ответить
    Анонимно 12:58
    Важно знать что до 2005 года не было проблем с уборкой снега! дворы были чистыми! И не надо хвалить мэрию.

    В 90х не было проблем!! хотя половина жильцов не платило!


    хватит кивать на природу до ваших все было чисто!
    Ответить
    Анонимно 13:00
    в канаде скандинавиии, в мурманске( нищий город!!) снег убирается во многораз лучше а снега там намного больше! уважаемый автор от 12:29 вам бы надо жить в магадане!! там снега очень много но город гораздо чище! не надо придумывать оправдание для тех кто не умеет организовать уборку снега
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также