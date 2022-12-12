На западе Татарстана в выходные выпало до 70% месячной нормы осадков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В минувшие выходные в западных районах Татарстана выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В Казани за субботу и воскресенье выпало 32 мм осадков — 64% месячной нормы. По данным метеостанции «Казань», высота снежного покрова в городе увеличилась на 25 см.

Синоптики объяснили, что в выходные Татарстан находился под влиянием атмосферных фронтов активного юго-западного циклона. Местами наблюдался сильный снег, в том числе мокрый, и ледяной дождь. В западных и центральных районах республики диаметр гололеда достиг 15 мм.

Также в выходные в Татарстане были метели с существенным ухудшением видимости и сильный ветер, порывы которого достигали 15—21 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Как рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев, за выходные в городе выпало две трети месячной нормы осадков, или 64% от нормы декабря. С дорог за два дня вывезли более 30 тысяч тонн снега.



К концу недели в Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды. На субботу, 17 декабря, прогнозируется сильный снег, ветер и метели.



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Татьяна Демина