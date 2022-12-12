За выходные в Казани выпало две трети месячной нормы осадков

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

За выходные в Казани выпало две трети месячной нормы осадков, или 64% от нормы декабря. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

— Среднесуточный выход техники в этот период составил 573 единицы, в том числе техники для операций первой очереди — 270 единиц. Всего с городских дорог за выходные было вывезено более 30 тысяч тонн снега, — рассказал он.



Работа по вывозу снега продолжится, заверил Игорь Куляжев.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Напомним, в выходные в Казани прошел снегопад. Из-за ледяных дождей и гололеда в Татарстане объявили штормовое предупреждение.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики прогнозируют небольшой снег и слабую метель. В Казани прогнозируется от -2 до -4°С.



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Татьяна Демина