Пешеходные дорожки после снегопадов в Казани прочистили почти в 90% дворов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На утро 12 декабря в Казани после сильного снегопада пробиты пешеходные дорожки почти в 90% дворов. Остаются вопросы по прочистке проезжей части, рассказал заместитель руководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

— Большое количество машин во дворах в выходные осложнило работу техники. Поэтому утром было много застрявших в снегу автомобилей горожан. Снегопад не привел к повреждениям кровли, обрушениям козырьков балконов, не было зафиксировано обрывов линий электропередач, падения деревьев, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев, за выходные в городе выпало две трети месячной нормы осадков, или 64% от нормы декабря. С дорог за два дня вывезли более 30 тысяч тонн снега.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики прогнозируют небольшой снег и слабую метель. В Казани прогнозируется от -2 до -4°С.



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Татьяна Демина