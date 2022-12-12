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Пешеходные дорожки после снегопадов в Казани прочистили почти в 90% дворов

10:17, 12.12.2022 4
Пешеходные дорожки после снегопадов в Казани прочистили почти в 90% дворов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На утро 12 декабря в Казани после сильного снегопада пробиты пешеходные дорожки почти в 90% дворов. Остаются вопросы по прочистке проезжей части, рассказал заместитель руководителя исполкома города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

— Большое количество машин во дворах в выходные осложнило работу техники. Поэтому утром было много застрявших в снегу автомобилей горожан. Снегопад не привел к повреждениям кровли, обрушениям козырьков балконов, не было зафиксировано обрывов линий электропередач, падения деревьев, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как рассказал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев, за выходные в городе выпало две трети месячной нормы осадков, или 64% от нормы декабря. С дорог за два дня вывезли более 30 тысяч тонн снега.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики прогнозируют небольшой снег и слабую метель. В Казани прогнозируется от -2 до -4°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10:39
    Как жаль, что утром по дороге мне попались те самые 10 процентов!
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  • Анонимно 10:59
    Вишневского 59, 57, 55!!! Все тротуары и дворы засыпаны снегом, дворник не чистит! Все проездные дороги засыпаны снегом, месиво!УК Вахитовского района бездействует! Отчитались все хорошо, какие 90%??
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  • Анонимно 11:01
    У нас во дворе трактором прочистили, дворники лопатами гребли, но пешеходку все равно еще чистить надо.
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  • Анонимно 11:13
    Вчера вечером во дворе 36 дома на 2-й Юго - Западной чистили дорожки. СПАСИБО.
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