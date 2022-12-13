Рестораторы, помогавшие при крушении самолета L-410 в Мензелинске, получили субсидии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

Бизнесменам, которые оказывали помощь после крушения самолета L-410 в Мензелинске в 2021 году, выделили субсидии из бюджета города — на всех почти 1,5 млн рублей, соответствующий документ опубликовало управление финансов.



Заявку в исполком подавала челнинская компания ООО «Истэлек», организовывавшая транспортировку тел погибших к месту захоронения и сами похороны — это обошлось почти в 970 тысяч рублей.

Рестораторам и отельерам предоставили компенсацию почти на 400 тысяч рублей. Они организовывали питание, проживание, транспортное обеспечение как родственников и близких погибших, так и привлекавшихся к ликвидации катастрофы.

Ресторан «Татарстан» получил почти 150 тысяч рублей, «Опен Сити» — 93 тысячи рублей, отель «Опен сити» — почти 137 тысяч рублей.

Самолет под L-410 потерпел крушение под Мензелинском 10 октября прошлого года. Из 22 человек, находившихся на борту, погибли 16 человек. Из шестерых выживших один позднее скончался в больнице.



О том, что из резервного фонда Кабинета министров Татарстана выделят средства для возмещения затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей после авиакатастрофы, стало известно в конце августа этого года.



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Маргарита Головатенко