Помогавшим в ликвидации последствий авиакатастрофы 2021 года в Мензелинске выплатят субсидии

Фото: Максим Платонов

Из резервного фонда Кабинета министров Татарстана выделят средства для возмещения затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые предоставили транспорт и услуги по питанию, проживанию близким и родственникам погибших при крушении самолета L 410 в Мензелинске. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Уточняется, что расходы также компенсируют и ликвидаторам последствий крушения. Контролировать распределение выделенных средств будет МЧС. Чтобы получить выплату, необходимо отправить соответствующую заявку с приложением финансово-экономического обоснования и другие документы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану (архив)

В начале августа сообщалось, что в Набережных Челнах готовятся обратиться к депутатам исполкома с предложением о выплатах юридическим лицам и ИП, оказавшим помощь при крушении самолета в Мензелинске в 2021 году.



Предполагается, что субсидии выплатят занимавшимся организацией, проведением похорон, транспортировкой тел погибших. Выплаты могут быть предназначены и для лиц, которых привлекали к ликвидации последствий крушения самолета, и для тех, кто оказывал услуги проживания для родственников, близких погибших в авиакатастрофе.

Самолет под L-410 потерпел крушение под Мензелинском 10 октября прошлого года. Из 22 человек, находившихся на борту, погибли 16 человек. Из шестерых выживших один позднее скончался в больнице.



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Максим Кокунин