Павла Дурова признали богатейшим человеком в Объединенных Арабских Эмиратах

Фото: скриншот видео

Павла Дурова признали богатейшим человеком в Объединенных Арабских Эмиратах. Forbes оценило его состояниеи в $15,1 миллиарда.

По сравнению с 2021-м состояние Павла Дурова уменьшилось — тогда оно оценивалось в $17,2 млрд. В 2020 году сумма была еще меньше — $3,4 миллиарда.

Павел Дуров покинул Россию еще в 2014 году. Помимо российского гражданства у него есть паспорт гражданина Франции, Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ.

Он известен как создатель социальной сети «ВКонтакте» и одноименной компании, которую он возглавлял с 2006 по 2014 годы. Позже он основал популярный мессенджер Telegram.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Павел Дуров впервые вошел в топ-10 российских миллиардеров по версии российского издания Forbes весной 2021 года. Он занимал 9-ю строчку в рейтинге.



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Айрат Назипов