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Дуров впервые вошел в список 10 богатейших людей России

17:21, 06.04.2021
Дуров впервые вошел в список 10 богатейших людей России
Фото: wikipedia.org

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в топ-10 российских миллиардеров по версии российского издания Forbes.

Он занял 9-ю строчку в рейтинге. Состояние Дурова оценивается в $17,2 млрд. За год бизнесмен заработал $13,8 миллиарда.

Отмечается, что сейчас он проживает в Дубае. В марте текущего года Дуров привлек $1 млрд, выпустив облигации Telegram.

Ранее сообщалось, что квалифицированные инвесторы могут начать торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Доходность к погашению ценных бумаг составит примерно 6,3%.

Алексей Нечаев
ТехнологииЭкономикаФинансыИнвестиции
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