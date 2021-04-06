Дуров впервые вошел в список 10 богатейших людей России

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в топ-10 российских миллиардеров по версии российского издания Forbes.

Он занял 9-ю строчку в рейтинге. Состояние Дурова оценивается в $17,2 млрд. За год бизнесмен заработал $13,8 миллиарда.

Отмечается, что сейчас он проживает в Дубае. В марте текущего года Дуров привлек $1 млрд, выпустив облигации Telegram.

Ранее сообщалось, что квалифицированные инвесторы могут начать торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Доходность к погашению ценных бумаг составит примерно 6,3%.



Алексей Нечаев