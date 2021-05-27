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Дети Павла Дурова вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes

14:37, 27.05.2021
Дети Павла Дурова вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes
Фото: wikipedia.org

Дети Павла Дурова — сын 2009 и дочь 2010 годов рождения — вошли в рейтинг самых богатых наследников Forbes.

Сейчас состояние Дурова оценивается в $17,2 млрд. На каждого из детей приходится по $8,6 млрд потенциального наследства.

Лидирует в рейтинге единственный сын президента «Лукойла» — Юсуф Алекперов. В тройке числятся дети председателя правления «Новатэка» — Виктория Михельсон и ее сводный брат, а также сын основного акционера УГМК — директор по трансформации Джахангир Махмудов.

Ранее основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в топ-10 российских миллиардеров по версии российского издания Forbes. Сейчас он проживает в Дубае. В марте текущего года Дуров привлек $1 млрд, выпустив облигации Telegram.

Ольга Плешкова
ОбществоТехнологииIT
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