Дети Павла Дурова вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes

Дети Павла Дурова — сын 2009 и дочь 2010 годов рождения — вошли в рейтинг самых богатых наследников Forbes.



Сейчас состояние Дурова оценивается в $17,2 млрд. На каждого из детей приходится по $8,6 млрд потенциального наследства.

Лидирует в рейтинге единственный сын президента «Лукойла» — Юсуф Алекперов. В тройке числятся дети председателя правления «Новатэка» — Виктория Михельсон и ее сводный брат, а также сын основного акционера УГМК — директор по трансформации Джахангир Махмудов.

Ранее основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в топ-10 российских миллиардеров по версии российского издания Forbes. Сейчас он проживает в Дубае. В марте текущего года Дуров привлек $1 млрд, выпустив облигации Telegram.



Ольга Плешкова