В Чувашии без электроснабжения оказались 138 населенных пунктов

Более 130 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях Чувашской Республики остаются без электроснабжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

— По данным на 17.00 12 декабря, из-за многочисленных обрывов ЛЭП перебои с электроэнергией сохраняются в 14 муниципальных образованиях республики. В зоне отключения находятся 180 населенных пунктов, в которых проживают более 38 тыс. человек, — сказано в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что в аварийно-восстановительных работах по ликвидации последствий непогоды, приведшей к нарушению электроснабжения населенных пунктов, задействованы 98 бригад энергетиков. Для ремонта аварийных участков линий электропередач привлечены более 360 специалистов, в том числе из соседних регионов, и 112 единиц техники.



В конце из-за погодных условий под отключение электричества попали 37 населенных пунктов, 1 653 частных жилых дома с населением 3 979 человек, пять школ. К ликвидации последствий были привлечены 12 бригад сетевой компании, 12 единиц техники и 38 человек.

Прокуратура Татарстана взяла на контроль восстановление электроснабжения в Дрожжановском, Тетюшском и Буинском районах республики. По поручению надзорного ведомства городские и районные прокуроры контролируют ход восстановительных работ в муниципалитетах, где электричество было отключено. Особое внимание уделяется социальным объектам и объектам жизнеобеспечения.



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Илина Хакимова