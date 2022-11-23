Прокуратура Татарстана проконтролирует восстановление электроснабжения в районах, пострадавших из-за непогоды

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана взяла на контроль восстановление электроснабжения в Дрожжановском, Тетюшском и Буинском районах республики, пострадавших от погодных условий. Об этом сообщил старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, под отключение попали 37 населенных пунктов, 1653 частных жилых дома с населением 3979 человек, пять школ. К ликвидации последствий привлекли 12 бригад сетевой компании, 12 единиц техники и 38 человек. Сейчас в Татарстане на дорогах образовались снежные заносы, сильная гололедица.

По поручению прокуратуры горрайпрокуроры контролируют ход восстановительных работ в муниципалитетах, где электричество было отключено. Особое внимание уделяется социальным объектам и объектам жизнеобеспечения, отметили в ведомстве.

На данный момент погодная обстановка выглядит так: температура воздуха -3°С, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица, ночью возможен сильный снег и ледяной дождь.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гололеда. Так, в ближайшие 1—3 часа, с сохранением вечером 23 ноября, ночью и днем 24 ноября на территории республики местами ожидается сильный гололед диаметром до 20 миллиметров и более.



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Максим Кокунин