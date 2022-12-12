Новосибирская сеть баров ищет в Татарстане управляющего директора для заведения в Воронеже

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новосибирская сеть баров Doski решила найти в Татарстане управляющего директора для заведения в Воронеже, выяснило «Реальное время». Компания ищет татарстанца, который готов переехать на новое место работы, а перед этим пройти полуторамесячную стажировку в Новосибирске.

По каким причинам сеть ищет управляющего директора для воронежского бара за пределами города — неизвестно. Сотрудника на эту должность помимо Татарстана пытаются также найти из жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Волгограда и Ярославля.

Платить кандидату, готовому переехать в Воронеж, готовы 100—140 тысяч на руки при пятидневной рабочей неделе. За такую зарплату сотрудник будет должен не только обеспечивать работу заведения, но и проводить тренинги по сервису.

Напомним, бар Doski работает и в Казани. Сеть зашла в Татарстан в 2020 году. Ее заведения также есть в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми, Челябинске, Омске, Кемерово и Новокузнецке.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина