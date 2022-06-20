Товарооборот между Татарстаном и Турцией в 2021 году превысил $560 миллионов

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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Казани встречу с делегацией Министерства промышленности и технологий Турции, а также с руководством организованной промышленной зоны «Гебким».



Товарооборот между Татарстаном и Турцией по итогам 2021 года превысил $560 миллионов, а за все время турецкие компании инвестировали в республику около $2,5 миллиардов, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На встрече Минниханов отметил заинтересованность республики в расширении контрактов с Турцией:

— Авиасообщение, взаимодействие между нашими муниципалитетами — все это говорит о том, что у нас большие возможности для совместной работы. В Татарстане много интересных площадок для реализации новых проектов, — сказал он.

Во время визита турецкая делегация посетит ОЭЗ «Алабуга» и ознакомится с работой турецких производств, а еще побывает на производстве КАМАЗ.

До пандемии коронавируса товарооборот Татарстана и Турции превышал $480 миллионов. В 2020 году он составил $360 миллионов.



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Маргарита Головатенко