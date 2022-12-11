Главное о коронавирусе на 11 декабря: рост заболеваемости в Татарстане, президент Италии заразился COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Татарстан призвал соблюдать меры профилактики

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 100 человек. Всего на 11 декабря в республике зарегистрирован 191 451 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 188 333 человека, за минувшие сутки — 68. Всего скончались 2 007 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 21 человека.

За неделю заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на 14%, сообщил президент республики Рустам Минниханов. Он призвал соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в трудовых коллективах, такие как санитарная обработка, проветривание и термометрия.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани продолжается вакцинация населения против коронавируса. Сделать прививку по-прежнему можно только «Спутником V». Вакцина в наличии во всех районах города.

С начала декабря в Татарстане не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. О последнем умершем с таким диагнозом оперштаб сообщал утром 30 ноября.

Коронавирус изменит миграционный процесс в России

За последние сутки в России выявили 7 096 случаев коронавируса, выздоровели 5 718 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 665 152, а выздоровевших — до 21 061 584. Госпитализировали за сутки 763 человек. Умер за сутки 51 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 392 611 человек.

Такие вызовы как пандемия коронавируса приведут к тому, что россияне будут переезжать из крупных городов, куда сейчас активно стремятся. По прогнозу главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, новым местом жительства они будут выбирать территории неподалеку — экопоселения и города-спутники, пишет ТАСС. На это уйдет примерно пять лет.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Дистанционное обучение, которое в России начали практиковать с появлением пандемии COVID-19, может негативно отразиться на образе жизни детей, предупредила руководитель лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Смирнова. По ее словам, в зоне риска питание школьников, так как родители при таком формате уроков, не могут полностью контролировать прием пищи. Сбои могут запустить развитие нарушений пищевого статуса.

Эффективность масок в качестве меры профилактики гриппа доказала пандемия коронавируса, заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Он напомнил, что в период их ношения случаев заражения гриппом практически не было, пишет Ura.ru.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России сделали 154 тысячи тестов на COVID-19. Всего на 11 декабря в стране выполнено более 321,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Вакцина против COVID-19 как «индикатор национальной безопасности» Белоруссии

В мире коронавирусом нового типа на 10.21 (мск) заразились 648 802 979 раз, 6 652 314 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 408 565). На второй строчке — Индия (44 676 045), на третьей — Франция (38 598 292), на четвертой — Германия (36 755 666), на пятой — Бразилия (35 531 716).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 084 439). За ними следуют Бразилия (690 677), Индия (530 658), Россия (384 650), данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 667).



За время пандемии сделана 13 076 556 881 инъекция вакцины против коронавируса.



81-летний президент Италии Серджо Маттарелла заразился коронавирусом. Среди симптомом — небольшой жар. Его поместили на самоизоляцию в президентском Квиринальском дворце. Несмотря на болезнь, он продолжает выполнять обязанности главы государства.

Серджо Маттарелла. скриншот

Опытно-промышленную партия белорусской вакцины против COVID-19 выпустят в январе 2023 года. Министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич считает, что она не будет очень востребована, так как заболеваемость снижается. «Важно, не собственно создание вакцины против коронавируса, это как индикатор национальной безопасности», — сказал он.

Также Дмитрий Пиневич собщил, что в Белоруссии на совместном с Россией производстве выпустили 5 миллионов доз вакцины против коронавирус «Спутник V». Работа ведется в Минске.

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Татьяна Демина