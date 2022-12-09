В начале декабря в Татарстане подорожали продукты «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале зимы в Татарстане выросли цены на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Подорожали свежая белокочанная капуста, картофель, репчатый лук, столовая свекла и морковь.



Согласно данным официальной статистики, заметнее всего с 28 ноября по 5 декабря в республике подорожала морковь — на 5,1%. Средняя цена одного килограмма составила 25,9 рубля.

На 4,17% за неделю подорожал лук — до 26,93 руб./кг. Средняя стоимость картофеля выросла на 3,72%, до 26,43 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Капуста в начале декабря стала дороже на 2,54%. На 5 декабря средняя цена составила 18,13 рубля за килограмм. Стоимость столовой свеклы выросла на 2,25%, до 26,77 руб./кг.

Напомним, в конце прошлого месяца в Татарстане также зафиксировали подорожание картофеля, капусты, столовой свеклы, лука и моркови. Заметнее всего с 21 по 28 ноября выросла средняя цена капусты — на 3,89%.

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Татьяна Демина