В Татарстане в конце ноября подорожали продукты «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце ноября в Татарстане зафиксировали рост цен на продукты, которые входят в так называемый борщевой набор. Подорожали столовая свекла, свежая белокочанная капуста, картофель, репчатый лук и морковь.

Заметнее всего с 21 по 28 ноября в Татарстане подорожала капуста — на 3,89%. Средняя цена на нее достигла 17,7 рубля за один килограмм.

Репчатый лук за неделю стал дороже на 2,5% — на 28 ноября средняя цена составила 25,86 руб./кг. Стоимость картофеля выросла на 2,47%, до 25,48 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 1,98% за неделю подорожала морковь, средняя цена одного килограмма на 28 ноября составила 24,76 рубля. Минимально выросла стоимость столовой свеклы — на 0,32%, до 26,2 руб./кг.

Напомним, в начале ноября зафиксировали рост цен на часть продуктов, входящих в «борщевой набор». Подорожали столовая свекла и свежая белокочанная капуста, подешевели — картофель, репчатый лук и морковь.



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Татьяна Демина