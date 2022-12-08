Даже мэр получает меньше: департамент соцпитания Казани наймет «главного по праздникам» за 70 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кандидату будут дарить подарки на юбилейные даты

Департамент продовольствия и социального питания Казани ищет кандидата на пост начальника организационного отдела. Ему обещают платить 69 300 рублей до вычета налогов, выяснило «Реальное время».

За такую зарплату соискатель должен (и это указано в первых строках вакансии) организовывать мероприятия и готовить наградные документы. Помимо этого, в его задачи будут входить: курирование профсоюзной деятельности, заключение договоров, взаимодействие со сторонними организациями, подготовка аналитических таблиц, сбор информации и участие в проекте «Цифровизация».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Помимо денег, новому сотруднику обещают подарки на юбилейные даты. Если он успеет устроиться до Нового года, ему достанутся корпоративные новогодние подарки для детей. Также работодатель обязуется не задерживать зарплату, частично оплачивать стоимость путевки в детские лагеря для ребенка сотрудника и частично компенсировать аренду жилья иногородним.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что департамент продовольствия и социального питания на 100% принадлежит комитету земельных и имущественных отношений исполкома Казани. Он занимается производством школьного питания.

Всего департамент ищет людей на 53 должности. Зарплаты отличаются в зависимости от профессии. Например, меньше всего будет получать уборщик в детской молочной кухне. Ему обещают платить от 18 тысяч рублей. Зарплата в большинстве других вакансий варьируются от 20 до 40 тысяч рублей.

Зарплата мэра — 43,6 тыс. рублей

Напомним, в мэрии жаловались на кадровый голод в их структуре. В середине ноября мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике заявлял, что им не хватает людей. Например, город нуждается в полтысячи дворников.

А в сентябре прошлого года мы писали, о массовых увольнениях школьных поваров. Им не подняли зарплату, из-за чего они начали массово писать заявления об уходе. Но в конце февраля этого года, власти отчитались, что решили проблему с нехваткой поваров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале ноября стало известно, что на выплаты работников муниципальных учреждений Казани было направлено 16,27 миллиарда рублей. А незадолго до этого им подняли зарплату. Так, с 1 октября Ильсур Метшин зарабатывает 43 620 рублей. Это на 1 678 рублей больше, чем в 2020 году. Зарплаты остальных сотрудников не превышают и 40 тысяч рублей.

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Айрат Назипов