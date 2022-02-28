В Казани решили проблему с нехваткой поваров в школьных столовых

Фото: Максим Платонов (архив)

АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани» отчитался за 2021 год. Его гендиректор Римма Мухамедшина рассказала, что в прошлом году он обеспечивал питание 286 тысяч человек в 1065 учреждениях города, в том числе в 367 казанских школах и 681 детском саду.

Она также рассказала о том, как ее департамент справился с проблемой кадрового голода, о котором она призналась прошлой осенью. Напомним, «Реальное время» писало о том, что из-за роста нагрузки в июле Департамент столкнулся с резким оттоком персонала — появилось 279 свободных вакансий.

К настоящему моменту, заверила Мухамедшина, благодаря новым выплатам штат удалось укомплектовать на 94%. Мало того, с января 2022 году из-за новых норм по школьному питанию добавилось дополнительно 578 ставок: теперь там будет трудиться 1 685 человек, таким образом, считает она, «нагрузка уменьшится, а ставки начнут заполняться».

Фото: Максим Платонов (архив)

В реформу школьного питания за два года, по ее словам, вложено более 400 миллионов рублей. В 2021 году было выделено 297 млн рублей только на ремонт столовых. Всего же в модернизацию столовых за три года вложили почти 700 млн рублей.

В настоящий момент в формате «школьных ресторанов» работают 113 столовых. В 31 школе в 2022 году будет проведен капитальный ремонт столовых с заменой оборудования — всего же на закупку оборудования в школьных столовых Казани за три года ушло 232 млн рублей.

Сергей Афанасьев