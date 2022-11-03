На зарплату работников муниципальных учреждений Казани направили 16 миллиардов рублей

В Казани фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом страховых взносов за девять месяцев 2022 года составили 16,27 миллиарда рублей. Такие данные приводит финансового управления исполкома города.



Всего в Казани на 1 октября числятся 36 847 работников муниципальных учреждений. Таким образом, расход на одного человека в среднем за девять месяцев составили 441,7 тысячи рублей, или 49 тысяч в месяц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На оплату труда муниципальных служащих Казани за три квартала направили 1,098 миллиарда рублей. Всего их на начало октября насчитывалось 1 628.



Напомним, в Казани также подняли размеры ежемесячного денежного вознаграждения мэру и городским чиновникам. Так, для Ильсура Метшина он с 1 октября составляет 43 620 рублей.

Также власти Казани повысили оклады работников, осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления и мэрии города. Это затрагивает главного архитектора, пресс-секретаря, технического редактора и так далее.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина