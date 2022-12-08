Как девушку спасла молитва: казанский историк-«маньяк» оспаривает пожизненное заключение

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», жалобу на свой приговор подал казанский историк и экс-сотрудник охранного подразделения Росгвардии Игорь Птицин. В октябре Верховный суд Татарстана наказал его пожизненным сроком за три убийства, четыре покушения на убийства и ряд преступлений против половой свободы 2009—2017 годов.



В своей жалобе Птицин напоминает: по условиям досудебного соглашения он полностью признал вину и поделился со следствием данными о своей причастности к целому ряду нераскрытых преступлений. Но, по мнению осужденного, не все его действия квалифицированы верно — в частности, четыре эпизода покушения на убийства. Он утверждает — ни одну из этих девушек и женщин убивать не хотел, поскольку скрыл лицо подобием маски и не опасался опознания.

По одному из таких эпизодов напал на девушку, повалил ее с целью сексуального насилия, но когда та в отчаянии стала читать молитву — резко встал и ушел. Об этом в ходе процесса рассказывала и сама потерпевшая. Согласно УК РФ, в случае добровольного отказа от преступления лицо освобождается от уголовной ответственности. Птицин считает, что эту норму должны были применить и в его деле.

Другой эпизод покушения с нанесением серьезного вреда здоровью девушки осужденный предложил квалифицировать как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Также, по версии осужденного, он не желал смерти 16-летней девушке при нападении на нее в июле 2011 года в лесопосадке на улице Воровского. Она стала самой юной из его жертв.

Напомним, Птицина задержали в феврале 2021-го по подозрению в так называемом неосторожном убийстве вследствие нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 111 УК РФ), потому что обнаружили совпадение образцов его ДНК с биоследами на теле погибшей в 2009 году женщины.

После ареста историка-гвардейца прокуратура РТ заключила с ним досудебное соглашение, пообещав в случае его выполнения особый порядок рассмотрения дела в суде и наказание не более двух третей от максимального. По условиям подписанного соглашения Птицина обязали рассказать о своих преступлениях, неизвестных силовикам. И тот, сотрудничая со следствием, признался в причастности к резонансным делам о нападениях на девушек прошлых лет, а еще сообщил о 22 неудачных попытках секс-насилия.

Тем не менее на финише следствия прокуратура посчитала досудебное соглашение не исполненным, а в суде запросила для Птицина пожизненное лишение свободы. Потерпевшие поддержали.

Отметим, что в ходе процесса сам Игорь Птицин на более мягкой квалификации не настаивал, напротив, просил Верховный суд РТ судить его строго.

— Не хочу просить у вас снисхождения, потому что это будет несправедливо, нечестно и, более того, даже кощунственно по отношению к потерпевшей стороне, — заявлял он в последнем слове. — Прошу назначить мне максимально строгую меру наказания. Так как только такая мера будет единственным гарантом восстановления социальной справедливости и чисто по-человечески будет отвечать потребностям и чаяниям потерпевшей стороны.

По данным источников «Реального времени», назначенный государством адвокат по этому делу Светлана Балянина также оспаривает приговор, требуя его отмены и возврата дела на пересмотр.

Ирина Плотникова