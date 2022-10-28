В Казани гособвинитель Нафиков просит пожизненное для историка-«маньяка» Птицина

Фото: оперативная съемка

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу о серии нападений на девушек и женщин в Казани, которые не могли раскрыть почти 12 лет. Обвиняемого в трех убийствах, а также в покушениях на убийство и секс-насилие Игоря Птицина прокурор Татарстана Илдус Нафиков просит наказать пожизненным сроком, сообщает из суда журналист «Реального времени».



Участвовать в прениях намерена мать казанской студентки Академии правосудия Даши Максимовой, погибшей у Лебяжьих озер в августе 2011 года. По словам Марины Максимовой, она считает — убийца заслуживает максимального срока.

В уголовном деле 50-летнего дипломированного историка — 12 эпизодов особо тяжких преступлений. Самое раннее преступление датировано 2009 годом, самое позднее — 2017-м. Часть из них были совершены, когда подсудимый трудился в «Горводзеленхозе» и служил в Центре охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана», подведомственного Росгвардии. Учителем работал лишь после окончания вуза, но не больше года.

Раскрыть серию нападений удалось благодаря планомерной работе следователей и экспертов по старым делам. Одна из назначенных биологических экспертиз выявила совпадение образцов ДНК с места нераскрытого убийства и изнасилования 30-летней женщины в Авиастроительном районе Казани 2009 года с образцами мужчины, у которого брали защечный эпителий в 2017-м году после нападения на другую женщину. Тогда через такую процедуру прошли более тысячи человек, чьи телефоны засветились в районе места преступления.

Как отмечала пресс-служба Следкома по РТ, следователям удалось наладить психологический контакт с задержанным, который уже на втором-третьем допросе начал признаваться в одном убийстве и рассказывать о других жертвах. Позднее прокуратура Татарстана заключила с Птициным досудебное соглашение, но на старте суда оно было расторгнуто.



Напомним установленную следствием хронологию нападений, в которых обвиняют историка.

21—22 августа 2009 года — изнасилование и убийство 30-летней женщины в Авиастроительном районе в районе улицы Тэцевской. После сексуального насилия преступник нанес жертве не меньше трех ударов по голове.

26 мая 2011 года — покушение на убийство в лесном массиве недалеко от остановки «Озеро Лебяжье». Женщина получила три удара по голове, но избежала сексуального насилия.

17 июля 2011 года — насильственные действия сексуального характера и убийство 16-летней в лесопосадке на улице Воровского. Через 2 недели девушке должно было исполниться 17 лет.

19 августа 2011 года — убийство после покушения на изнасилование 17-летней студентки Академии правосудия в лесу у озера Глубокое.

21 июля 2013 года — покушение на изнасилование и ножевое ранение женщины в живот в районе озера Глубокое.

3 июля 2016 года — покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийства близ озера Глубокое: преступник угрожал жертве ножом, но та смогла вырваться и сбежать.

7 августа 2017 года — покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийства, около озера Глубокое; женщина не испугалась приставленного ножа и сбежала.