Исследование: самый желанный новогодний подарок для казанцев — отпуск и деньги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый пятый казанец — 21% — на Новый год хотел бы получить в подарок деньги. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.



О таком новогоднем подарке, как отпуск, мечтают 16% респондентов из Казани. Каждый десятый — 11% — хотел бы получить девайс.

Еще 10% казанцев сообщили, что хотели бы в подарок получить новый автомобиль, а 4% — драгоценности или домашнего питомца. Также люди в основном мечтают о парфюме, сертификатах на обучение, спортивной экипировке, лодке, мебели, мотоциклах, музыкальных инструментах и, конечно же, сладостях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Женщины чаще мечтают об отпуске, недвижимости, одежде. Мужчины о деньгах, девайсах и машинах.



В 2020 году, судя по аналогичному опросу, самым желанным подарком был автомобиль, а теперь на первый план вышли деньги. Желающих отдохнуть в отпуске тоже стало больше. Так, в 2020 году было всего 11%, год назад 13%.



Согласно другому исследованию, большинству жителей Казани в равной степени нравится как дарить, так и получать подарки (61%). Почти каждый пятый — 18% — любит сам процесс вручения за эмоции, а 11% респондентов признались, что им больше нравится принимать презенты.



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Диана Фатыхова