Исследование: в основном казанцы не получают желанных подарков на дни рождения

В основном казанцы считают подарки, полученные на дни рождения, бесполезными. Об этом сообщает сервис SuperJob, который провел опрос среди населения.

Чтобы подобрать хороший подарок, нужно хорошо знать предпочтения именинника. У всех они очень разные. Если судить по опросу, то, что бесполезно для одного, другого может очень порадовать.



Фото: pixabay.com

9% сказали, что считают бесполезными подарками вазы, статуэтки и шкатулки. 6% не обрадовались посуде, сервизу. 5% расстроились, получив технику и предметы гардероба. 2% были не рады, получив на праздник носки. 4% казанцев посчитали ненужными подарками сувениры, живые цветы, парфюмерно-косметическую продукцию. 2% именинников посчитали бесполезными конверты с деньгами, мягкие игрушки, открытки, бижутерию, канцелярские принадлежности, гаджеты, картины и наборы для душа.

Среди прочих подарков, которым казанцы оказались не рады, были: коньяк, билеты на концерты, сертификаты, книги, предметы спортивной и рабочей экипировки, музыкальные инструменты и домашние животные.



Напомним, большинству жителей Казани в равной степени нравится как дарить, так и получать подарки (61%). 18% любят сам процесс вручения за эмоции. 11% признались, что им больше нравится принимать презенты, а 10% признались, что не любят ни получать, ни дарить подарки.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова