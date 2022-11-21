Казанцам больше нравится дарить подарки, чем получать их

В преддверии Нового года сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, в ходе которого выяснил, что казанцы любят больше — дарить или получать подарки? В опросе, проведенном с 11 по 16 ноября, приняли участие экономически активные граждане из города.

В целом большинству жителей Казани в равной степени нравится как дарить, так и получать подарки (61%).

А вот среди оставшихся лидируют «дарители» подарков: 18% больше любят сам процесс вручения за эмоции. 11% признались, что им больше нравится принимать презенты, а 10% признались, что не любят ни получать, ни дарить подарки.

Фото: pixabay.com

Женщины чаще мужчин считают и дарение, и получение презентов одинаково волнующим: «Приятно дарить радость и испытывать ее самой». Среди мужчин больше тех, кому процесс преподнесения подарков нравится больше получения (40 и 29% соответственно).

Интересно, что аналитики проследили следующую закономерность: чем старше респонденты и чем выше уровень дохода, тем больше среди них тех, кто любит бескорыстно одаривать.

Четверть опрошенных россиян назвали главным подарком в своей жизни появление ребенка. Чаще всего такой ответ давали женщины — 32%, среди мужчин процент ниже — 17%. Саму жизнь главным подарком назвал каждый пятый опрошенный россиянин. Среди женщин такой ответ дали 21% респондентов, среди мужчин — 19%. Каждый десятый считает главным подарком своей жизни семью. Еще 6% — любовь и встречу с любимым человеком. Столько же респондентов назвали здоровье.

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Илина Хакимова