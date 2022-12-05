Экономист Кондратьев рассказал о сценариях ответа России на потолок цен на нефть

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев рассказал, что у России есть три варианта ответа на введение потолка цен на нефть за баррель в 60 долларов.



— РФ может формализовать запрет на продажу нефти компаниям из Евросоюза, США, Канады и Австралии, которые поддержали ценовой потолок. Эти же страны ввели запрет на закупку нефти из России. Их логика понятна — не дать бюджету России получать дополнительные нефтегазовые доходы, — рассказал Сергей Кондратьев.

По словам экономиста России предстоит решить поставлять ли топливо в Японию и Болгарию.

— Они формально поддержали потолок. Но поставки нефти в Японию из-под ценового потолка были выведены странами G7. Болгария поддержала ценовой потолок как страна ЕС, при этом она выведена из-под санкций ЕС, — объяснил он.



Фото: pxhere.com



Также, как рассказал Сергей Кондратьев, Россия может ввести ассиметричные меры, которые затруднят странам ЕС, США, Канаде и Австралии работу на других энергетических рынках.

— Россия могла бы рассмотреть возможности ограничения поставок из РФ чувствительных сырья и материалов для этих стран. Например, страны ЕС сильно зависят от поставок из России ядерного топлива, отдельных видов металлов, которые нужны для работы промышленного сектора, — отметил экономист.

По мнению экономиста, Россия может ввести ценовой потолок на поставки такого рода сырья выше уровня рынка.

— Фактически страны ЕС установили ценовой потолок на нефть ниже рыночной цены, а РФ может установить потолок цен на то же ядерное топливо выше рыночной цены. У них дисконт, у нас — премия, — уточнил Сергей Кондратьев.

Напомним, в России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок. Также на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров, или сократит добычу.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова