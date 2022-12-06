Трем фигурантам дела ОПС «Тукаевские» в Казани отменили домашний арест

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Вахитовский райсуд Казани смягчил меру пресечения еще трем обвиняемым по делу ОПС «Тукаевские». Как выяснило «Реальное время», ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста было отклонено и избран запрет определенных действий.



Речь об обвиняемых Дамире Абдуллине, Орхане Абдуллаеве и Игоре Мишанове. Информацию о решении суда «Реальному времени» подтвердила помощник прокурора Казани Елена Петрова.

Напомним, ранее Вахитовский суд заменил реальный арест домашним еще 11 фигурантам дела «Тукаевских», но продлил срок содержания в СИЗО еще для пятерых, включая Геннадия Кирилова и Наиля Шайхутдинова.

В октябре тот же районный суд при рассмотрении дела ОПС постановил вернуть материалы в прокуратуру Татарстана для устранения нарушений в тексте обвинительного заключения, допущенных сотрудниками ГСУ МВД по РТ. В силу решение о возврате пока не вступило. Между тем больше половины фигурантов дела уже провели под стражей больше пяти лет. Из них год — в период судебного процесса, который не продвинулся дальше оглашения обвинения в 73 эпизодах и рассмотрения ходатайств.



Всего в деле 30 обвиняемых в поджогах, вымогательствах, аферах (в том числе путем постановки ДТП и взыскания страховки), организации незаконной миграции, а также в организации преступного сообщества и участии в его деятельности. Заочно к ответственности привлечен казанский авторитет Анатолий Агрба, тесть бывшего начальника подразделения БОП МВД Татарстана, выехавший в Абхазию еще в 2017-м.