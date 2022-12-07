«Токсичность», «удаленка» и «выгорание»: россияне назвали слова 2022 года в области карьеры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Четверть россиян назвали словом 2022 года в области карьеры «обучение». Об этом говорится в исследовании «Работы.ру» и СберЗдоровья, в котором приняли участие более 5 тысяч человек.

17% опрошенных уверены, что звания достойно слово «успех», сообщает «Газета.Ru». Еще 15% респондентов назвали «достижение» словом года.

По мнению россиян, в топ-5 слов текущего года вошли также «переработка» и «выгорание» — их выбрали 13% респондентов. Шестое место среди слов 2022 года заняла «подработка».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Каждый десятый респондент избрал в качестве слова года «удаленку». Еще 7% выбрали «руководство», 6% — «повышение», а 5% — «токсичность». Также опрошенные называли «сплоченность», «поиск» и «ответственность».

Напомним, Оксфордский словарь английского языка выбрал словом года сленговый термин goblin mode («режим гоблина»). Понятие определяется как «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям».

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Антон Гаврилов