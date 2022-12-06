В Татарстане в 2023 году на нацпроект «Безопасные качественные дороги» направят 11,2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в следующем году планируют направить 11,2 млрд рублей. Из них 6,5 млрд выделят из республиканского бюджета, еще 4,7 — из федерального, рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин.

— Это в том числе ремонт дорог регионального значения и комплексное развитие транспортной структуры городских агломераций — 5,8 миллиарда рублей. Развитие инфраструктурных крупных проектов — 1,4 миллиарда рублей, также из федерального бюджета, — сказал он.

По словам спикера, эти деньги потратят на завершение строительства в Казани дороги от улицы Несмелова через «Серебряный бор» с вводом в следующем году, а также на финансирование работ по улице Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева в городе и продолжение строительства второго участка Вознесенского тракта — от проспекта Победы до трассы М-7.

фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кроме того, Артем Чукин добавил, что на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений предусмотрено 3,8 млрд рублей.

В 2022 году в Татарстане на дорожные работы по федеральным проектам потратили 193 млрд рублей. В нормативное состояние привели 443 км региональных трасс и 630 км дорог местного значения.



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Айрат Назипов