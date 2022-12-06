Александр Новак сообщил, что Россия увеличила добычу нефти

Россия за январь — ноябрь увеличила добычу нефти на 2,2%, до 488 млн тонн. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, пишет RT.



— Рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей, безусловно, мы сегодня отмечали, — заявил Александр Новак.

Он также обратил внимание на высокий уровень инфляции, который зафиксирован во многих странах мира.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в России прорабатывают указ, который запретит отечественными компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок.

На прошлой неделе Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те государства, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Москва или переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров, или сократит добычу.

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Диана Фатыхова