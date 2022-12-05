В Татарстане из-за выезда на встречную полосу произошло два смертельных ДТП
В Татарстане утром 4 декабря из-за выезда на встречную полосу движения произошло два ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
В 06.20 на 302-м км автодороги Казань — Оренбург в Бугульминском районе 39-летний водитель Lada Vesta выехал на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен», не выбрал безопасную скорость и столкнулся с КАМАЗом. Водитель Lada скончался на месте.
В 10.20 на 70-м км той же трассы, уже в Лаишевском районе, 29-летний водитель Lada Granta на встречной полосе движения столкнулся с автомобилем Volkswagen. Водитель Lada не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен».
От удара Volkswagen опрокинулся в кювет, его водителя доставили в больницу с травмами. Водитель Lada скончался на месте.
В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.
В минувшую субботу в Казани произошло 161 ДТП. Сотрудники автоинспекции задержали 14 пьяных водителей, у троих из них отсутствовали права на управление транспортным средством.
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