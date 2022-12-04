За субботу в Казани произошло 161 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За минувшие сутки в Казани произошло 161 дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Управлении ГИБДД по городу. Два из них с пострадавшими (наезды на пешеходов).

Отметим, что сотрудниками автоинспекции задержаны 14 водителей, у троих из них отсутствовали права на управление транспортным средством. Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлено пять граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело (по ч. 3 ст. 264 УК РФ) по факту ДТП в Лаишевском районе, в котором погибла медсестра Нурлатской ЦРБ. Также по факту ДТП организована процессуальная проверка, которую контролирует районная прокуратура.

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Илина Хакимова