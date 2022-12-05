Генеральный директор ФК «Уфа» высказался о возможном банкротстве клуба

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с долгами клуба. Его слова приводит Sport24.



— Не хотелось бы комментировать плохие вести. Задолженность есть, мы должны 105 миллионов фонду. Это открытая информация, ее никто не скрывает, и даже идет процесс. Если бы я не верил, что есть надежда на сохранение клуба, я бы этим не занимался, — сказал Газизов.

Уточняется, что общая задолженность уфимцев составляет около 200 миллионов рублей, из которых порядка 100 миллионов — перед «Региональным фондом», который подавал на клуб иск в суд.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров, набрав 18 очков.

Напомним, клуб из столицы Башкортостана вылетел в Первую лигу вслед за «Рубином». В последнем матче прошедшего сезона «Уфа» смогла обойти казанский клуб и получила право бороться за сохранение в прописке РПЛ в стыковых матчах. Но в личных встречах с ФК «Оренбург» башкирский клуб потерпел неудачу и вылетел из турнира.

Вылет в Первую лигу серьезно повлиял на финансовую ситуацию в клубе. Об этом предупреждал Шамиль Газизов. «Реальное время» подробно расписывало ситуацию с долгами «Уфы».

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Айрат Назипов