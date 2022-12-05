Евросоюз планирует наложить санкции на российские беспилотники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Евросоюз намерен наложить санкции на российский сектор беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Ограничения войдут в новый пакет санкций. Согласно источникам Bloomberg, они могут затронуть и другие «технологии и компоненты, которые Москва использует в военных целях». Ограничения также коснутся оказания дополнительных услуг и инвестиций, финансового сектора и СМИ.

Помимо этого, в новый санкционный пакет ЕС добавит 180 российских физических и юридических лиц.

Фото: pixabay.com

Евросоюз уже ввел восемь пакетов антироссийских санкций с начала спецоперации. Сегодня стало известно, что представители стран ЕС и Еврокомиссия обсудили возможность введения девятого пакета.

Последний раз санкции вводили в начале октября. В числе ограничительных мер: запрет на поставки стали, на продажу огнестрельного оружия и на предоставление российским IT-компаниям юридических услуг.



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Антон Гаврилов