Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России

Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России, они вступят в силу с 7 октября, сообщает «РИА Новости».



Документ содержит базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. Транспортировка топлива выше этой цены подпадает под запрет.

Также санкционный пакет содержит:

расширенный запрет на поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет;

запрет на продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования;

запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг;

запрет для граждан стран ЕС занимать руководящие должности в ряде российских госкомпаний;

запрет на обслуживание всех криптокошельков граждан и резидентов России.

Новый пакет антироссийских санкций включает в себя запрет импорта товаров из России на €7 миллиардов. Гражданам стран Евросоюза теперь нельзя занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ.

ЕС также утвердил запрет экспорта в Россию угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ.

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Маргарита Головатенко