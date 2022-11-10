Филолог назвал самым вероятным словом года в России «спецоперацию»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Филолог, заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Анатолий Баранов заявил, что словом года в России, скорее всего, станет «спецоперация», но у него есть конкуренты. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что, выбирая слово года, научные организации в первую очередь ориентируются на важность понятий, выражаемых лексическими единицами. По этому критерию слово 2022 года в России определить достаточно легко, считает Баранов.

— Словом года в России, очевидно, станет «специальная военная операция», правда, это не одно слово, а несколько. Если говорить об одном, то это будет «спецоперация», или СВО. Все-таки это самое главное событие, которое произошло в 2022 году, — рассказал филолог.

Кроме того, он добавил, что «спецоперация» лидирует и по другому критерию — по частоте употребления в СМИ и соцсетях. Однако это будет подсчитано только к концу года.

Вместе с этим два существительных могут составить конкуренцию «спецоперации» — «мобилизация» и «прилет».

— Раньше слово «прилет» требовало пояснения, что и куда прилетело, а сейчас оно используется без каких-либо расширителей, поскольку понятно, о чем идет речь, — сказал Баранов.

Фото: скриншот видео Минобороны России

По версии британского словаря английского языка Collins English Dictionary, главным словом 2022 года станет термин permacrisis.

Слово permacrisis образовано от двух слов: permanent и crisis (перманентный кризис). Согласно словарю, этот термин означает «продолжительный период нестабильности и небезопасности».



Напомним, американский словарь Merriam-Webster избрал понятие «вакцина» (vaccine) словом 2021 года. Отмечалось, что количество запросов по этому слову увеличилось на 601% с начала 2020 года.

Вместе с этим, согласно исследованию Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, словом 2021 года в России является «спутник».

Популярность слова «спутник» ученые объяснили тем, что оно «прочно связано с названием российской вакцины», а в этом году жители России активно обсуждают вакцинацию от COVID-19 и признание «Спутника V» за границей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин