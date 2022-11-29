Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово года — «газлайтинг»
В качестве слова 2022 года американский словарь Merriam-Webster выбрал «газлайтинг». Об этом сообщает «РИА Новости».
«Газлайтинг» (gaslighting) — психологические манипуляции, при которых подвергаемый им человек начинает сомневаться в адекватности собственного восприятия реальности.
В этом году число запросов о газлайтинге увеличилось на 1740%, интерес к этому слову у населения сохранился до конца года.
— В наш век дезинформации — «фейковых новостей», теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков — газлайтинг превратился в слово нашего времени, — говорится в сообщении на сайте словаря.
Термин произошел от английского названия пьесы «Газовый свет», написанной в 1938 году. Согласно сюжету, мужчина пытается убедить свою жену, что она сходит с ума. Зажигание газовых фонарей в квартире приводит к тому, что свет в остальной части здания тускнеет. Но мужчина уверяет свою жену, что освещение остается таким же, просто она не может доверять своим ощущениям.
Напомним, словом 2021 года стал термин «вакцина» (vaccine). Об этом говорится на официальном сайте словаря. В сообщении указано, что количество запросов по этому слову увеличилось на 601% с начала 2020 года. А по сравнению с 2019 годом это число возросло на 1048%. Слово «вакцина» стало означать намного больше, чем просто лекарство. Оно оказалось в центре обсуждений о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных нормах и др.
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