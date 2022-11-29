Американский словарь Merriam-Webster выбрал слово года — «газлайтинг»

В качестве слова 2022 года американский словарь Merriam-Webster выбрал «газлайтинг». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Газлайтинг» (gaslighting) — психологические манипуляции, при которых подвергаемый им человек начинает сомневаться в адекватности собственного восприятия реальности.



В этом году число запросов о газлайтинге увеличилось на 1740%, интерес к этому слову у населения сохранился до конца года.

— В наш век дезинформации — «фейковых новостей», теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков — газлайтинг превратился в слово нашего времени, — говорится в сообщении на сайте словаря.

Термин произошел от английского названия пьесы «Газовый свет», написанной в 1938 году. Согласно сюжету, мужчина пытается убедить свою жену, что она сходит с ума. Зажигание газовых фонарей в квартире приводит к тому, что свет в остальной части здания тускнеет. Но мужчина уверяет свою жену, что освещение остается таким же, просто она не может доверять своим ощущениям.

Фото: pxhere.com

Напомним, словом 2021 года стал термин «вакцина» (vaccine). Об этом говорится на официальном сайте словаря. В сообщении указано, что количество запросов по этому слову увеличилось на 601% с начала 2020 года. А по сравнению с 2019 годом это число возросло на 1048%. Слово «вакцина» стало означать намного больше, чем просто лекарство. Оно оказалось в центре обсуждений о личном выборе, политических предпочтениях, профессиональных нормах и др.



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Диана Фатыхова