Россияне назвали идеальный уровень дохода в 2023 году

Фото: Владимир Васильев

По мнению россиян, идеальный уровень дохода в 2023 году составляет в среднем 135 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».



Работники сферы IT хотели бы получать в месяц 148 тысяч рублей, представители индустрии красоты — 146 тысяч, строительства — 139 тысяч, юриспруденции — 134 тысячи, аграрной промышленности — 131 тысячу.

Эксперты также выяснили, что средний ожидаемый доход россиян в новом году составит 84 тысячи рублей в месяц вне зависимости от региона и сферы занятости.

Согласно другому исследованию, жителям Казани для счастья нужно 175 тысяч рублей ежемесячно. Год назад они считали достаточной сумму в 174 тысячи.

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Антон Гаврилов