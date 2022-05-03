Казанцам для счастья нужно 175 тысяч рублей в месяц

Фото: Максим Платонов (архив)

Жителям Казани для счастья нужно 175 тысяч рублей ежемесячно. Таковы результаты опроса сервиса Superjob, проведенного с 1 по 29 апреля в 563 населенных пунктах, в которых проживают от 500 тысяч человек.



В ноябре 2021 года казанцы считали достаточной сумму в 174 тысячи рублей. В мае и январе прошлого года — 163 и 158 тысяч рублей соответственно.

В среднем россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым, необходимо 190 тысяч рублей в месяц. Самые большие финансовые аппетиты у жителей Москвы — 230 тысяч рублей. За столицей тройку замыкают Владивосток (205 тысяч рублей) и Ростов-на-Дону (200 тысяч рублей).

Фото: Анна Сейтумерова

Ранее жители Казани назвали желаемый уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) — он составляет 33 500 рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

Недавно сообщалось, что казанцы считают достойной пенсию в 43 700 рублей — это на 1 800 рублей больше, чем 5 месяцев назад, и на 4 900 рублей больше, чем в 2020 году.

Маргарита Головатенко