В Казани возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом 13-летней девочки

Фото: прокуратура Татарстана

В Казани возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом 13-летней девочки в частном доме на улице Литвинова. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев

Уточняется, что расследование контролирует прокуратура Советского района города.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что следственные органы СКР по Татарстану организовали доследственную проверку после получения информации об отравлении 13-летней девочки в одном из частных домов Казани.

По предварительным данным, девочка находилась в ванной комнате, когда по неустановленным причинам потухла газовая колонка. Через некоторое время родственники услышали шум и обнаружили девочку в ванной без сознания, после чего обратились в экстренные службы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также сегодня прокуратура Татарстана организовала проверку по факту отравления угарным газом двух человек в Казани.

ЧП произошло вечером 4 декабря в одной из квартир жилого дома на улице Парковой, 5. Угарным газом отравились новорожденная девочка и 30-летняя женщина. Ребенка также доставили в ДРКБ с отравлением средней степени тяжести, а женщина от госпитализации отказалась.

Прокуратура совместно со специалистами проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

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Максим Кокунин