В минувшее воскресенье в Казани два ребенка отравились угарным газом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В воскресенье, 4 декабря, в Казани два ребенка отравились угарным газом. Несчастные случаи зарегистрированы в Вахитовском и Советском районах города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Одно происшествие зафиксировано в 20.58 на улице Аметьевской. В результате отравления угарным газом в бане, отапливаемой дровами, пострадала годовалая девочка. Ее с отравлением средней степени тяжести госпитализирована в ДРКБ.

Второй случай произошел по улице Парковой, 5. В результате отравления в квартире пятиэтажного жилого дома пострадали: новорожденная девочка и 30-летняя женщина. Ребенка отправили в ДРКБ, ее мама от госпитализации отказалась. Причины обоих ЧП устанавливаются.

Фото: realnoevremya.ru

В начале ноября следственными органами возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом шести человек. ЧП произошло в Азнакаево в квартире одного из домов на улице Нефтяников — пострадали 29-летняя и 18-летняя девушки. Вместе с ними отравление также получили и четверо детей шести, пяти и двух лет и один новорожденный.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин