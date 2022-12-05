В России увеличилось число атак телефонных мошенников

С середины ноября в России увеличилось число атак телефонных мошенников. Об этом «РИА Новости» сообщила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

По словам Лазаревой, в сентябре и октябре наблюдалось снижение жалоб на телефонных злоумышленников. Их доля составляла всего 13,8% от общего количества сигналов о разных видах мошенничества.

— Мы связываем это с разрушением энергетической инфраструктуры Украины, где, по нашим данным, локализуется значительная часть злоумышленников, атакующих россиян. Без электричества нет интернета и телефонной связи, а значит, невозможно вести длительные разговоры, переписку в мессенджерах и пользоваться IP-телефонией в сочетании с технологией подмены номеров, ставшей основным инструментом телефонных злодеев, — объяснила специалист.

Фото: realnoevremya.ru

Однако в середине ноября число таких атак снова возросло. Координатор платформы отметила, что «произошла релокация ячеек злоумышленников вместе с оборудованием».

Так, например, 42-летняя жительница Казани перечислила мошенникам 300 тысяч рублей, взятых в кредит. Из материалов дела следует, что 28 ноября жительнице Казани позвонил неизвестный абонент — девушка на том конце провода представилась сотрудником банка и сообщила, что кто-то якобы пытается произвести оплату с карты потерпевшей.



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Елизавета Пуншева